Богдан Цырдя: Санду доводит все до абсурда

Новые разоблачения от депутата.

Майя Санду беззастенчиво лжет народу Молдовы, под подпевание различных ангажированных СМИ, считает депутат Богдан Цырдя. Он скептически оценивает программу PAS к президентским выборам:

- Когда мы на прошлой неделе опубликовали 5 из 10 пунктов Кодекса Лжи Майи Санду, на нас тут же набросились граждане! Мол, а где остальные пункты? Вы ее выгораживаете! Небось, с ней заодно!

Так и быть. Перечислим и остальные пункты.

Пункт шестой : «Принимать решения только в интересах людей». Наверное, Санду имеет в виду закрытие 113 школ и лишение работы более 5000 педагогов? Уверен, это было в интересах самих педагогов… Или договор с МВФ о повышении цены на газ? А может, повышение НДС на HoReCa с 10% до 20% произошло в результате многочисленных требований самих рестораторов? Не уверен.

Дальше следует пункт седьмой, который отдаёт откровенным маразмом! Будьте внимательны: «Не предавать народ и национальные интересы. Дружить со всеми странами на пользу граждан».

То есть Санду, которая не признаёт молдавский народ (про язык и историю Молдовы помолчим), убеждает нас, что будет служить народу?! Стоит ли напоминать, что её же обвиняли в обращениях к ЕС и МВФ по поводу блокировки денег для страны? Она же отказалась посещать Российскую Федерацию – одного из основных торговых партнёров Молдовы. Так какому народу служит Санду? Народу Румынии или США?

Уверен, что Санду долго смеялась над восьмым пунктом, когда утвердила его в формуле «Работать транспарентно – с прессой и гражданами».

Как Санду работает с прессой – все убедились. Подала в суд на «Комсомольскую правду», требуя 50 тыс. леев! 25 июня 2019 г. она присутствовала на заседании с участием представителей НПО. Журналистов попросили выйти вон. На съезд PAS журналистам и вовсе закрыли доступ, дав пинком под зад. Радует, что никто из правых СМИ даже не пикнул. Её министрами, депутатами, советниками стали сотрудники и бенефициары Фонда Сороса. Когда её не устраивали результаты конкурсов (будь то на должность генпрокурора, судей КС, начальников таможни и т. д.), она тут же их очень «транспарентно» отменяла.

Но чтобы довести всё до абсурда, Санду выдвинула и девятый пункт под названием «Защищать честных людей».

Не знаю, в качестве честных людей имеет ли она в виду своих однопартийцев – Лянкэ, Филата, Габурича, Усатого, Викола, Банарука или Балицкого (тот, что таможней рулил).

Но все помнят, как 8 июля 2019 г. правительство Кику объявило о расторжении договора о концессии аэропорта с компанией Avia Invest, а 15 июля PAS М. Санду запустила процедуру отставки. Видимо, чтобы защитить собственность «честных» граждан – Плахотнюка и Шора. Ну… раз Майя Григорьевна так считает, спорить не будем.

И, наконец, контрольный пункт – десятый: «Жить скромно – как народ».

То есть с личным телохранителем, партийными водителями, постоянными загранпоездками, полётами частным чартером в Доху и с банковским счётом в $160 тыс. США?!

P.S. Чуть не забыл про конверты от Шора… - написал в Facebook Цырдя.

Автор: Михаил Генчу