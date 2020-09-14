Политика в отношении местных налогов в Кишиневе будет пересмотрена

В муниципии Кишинев начался процесс пересмотра местной налоговой политики.

Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил генпримар столицы Ион Чебан. По его словам, примэрия провела дискуссии с румынскими экспертами, при поддержке которых было разработано сравнительное исследование местных налогов и сборов в Болгарии, Румынии и Словакии. Именно это исследование стало опорой для разработки новой налоговой политики.

– Из-за того, что местные налоги в столице не корректировались много лет подряд, муниципальному бюджету был нанесен значительный ущерб. Местные налоги будут скорректированы как минимум до уровня инфляции последних четырех лет. Кроме того, будут включены и другие, новые налоги, которые не были предусмотрены до сих пор. Также будет пересмотрен налог на недвижимость на следующий год, – рассказал Ион Чебан.

По словам генпримара, все эти предложения будут вынесены на общественное обсуждение и согласованы в созданной для этих целей рабочей группе, в которую входят специалисты министерства финансов и Главной государственной налоговой инспекции.

Подготовил Михаил Генчу