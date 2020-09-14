14 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Россияне и немцы, мы ждем вас, а украинцев и румын - не очень
14.09.2020

Удивительнее всего, что по-прежнему тех. кто отдыхал в Болгарии, сажаю на изоляцию на две недели.

В Молдове обновили список стран, по приезде из которых обязателен 14-дневный карантин. Обиднее всего тем, кто приехал или приедет из "зеленой" Болгарии - там в день коронавирсуом заражаются не более 100 человек.

В список "красных" стран сейчас входит 54 государства (среди них Чехия, Черногория, Хорватия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Македония, Франция, Израиль, США), среди которых наши соседи - Румыния и Украина.

И по-прежнему Молдова открыта для России и Германии - ждем их граждан в гости (в идеале - самолетами), но сами поехать туда пока не можем.

Лидия ТКАЧ


 
Количество просмотров:
155
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.