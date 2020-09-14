Россияне и немцы, мы ждем вас, а украинцев и румын - не очень

Удивительнее всего, что по-прежнему тех. кто отдыхал в Болгарии, сажаю на изоляцию на две недели.

В Молдове обновили список стран, по приезде из которых обязателен 14-дневный карантин. Обиднее всего тем, кто приехал или приедет из "зеленой" Болгарии - там в день коронавирсуом заражаются не более 100 человек.

В список "красных" стран сейчас входит 54 государства (среди них Чехия, Черногория, Хорватия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Македония, Франция, Израиль, США), среди которых наши соседи - Румыния и Украина.

И по-прежнему Молдова открыта для России и Германии - ждем их граждан в гости (в идеале - самолетами), но сами поехать туда пока не можем.

Лидия ТКАЧ