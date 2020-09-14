Кику: соратники Нэстасе заблокировали законопроект о помощи ветеранам

Премьер-министр возмутился поведением депутатов партии Андрея Нэстасе.

Ион Кику заявил, что члены Платформы «Достоинство и правда» проявили максимальную безответственность, заблокировав законопроект о бесплатном медицинском страховании для неработающих ветеранов. Дело в том, что правительство предложило государству оплатить медицинский полис для неработающих ветеранов и увеличить социальные пособия женам и потомкам ветеранов.

– Максимальная безответственность некоторых депутатов скомпрометировала эту инициативу. Популисты выступили с поправкой, которая фактически отменила предложение об освобождении от уплаты неработающих ветеранов. Максимальный популизм дошел до голосования против логики и здравого смысла. Те, кто из-за популизма хотят представить себя обществу великими сторонниками ветеранов, сделали хуже, – сказал Ион Кику.

Премьер рассчитывает на ответственность и понимание депутатов, а также – на то что данный закон будет принят на голосовании по предложенной правительством версии.

– Я надеюсь, что парламент поддержит инициативу правительства, проконсультируется с ветеранами и как можно скорее предоставит ветеранам возможность воспользоваться бесплатной медицинской страховкой, – сказал Кику.

Подготовил Михаил Генчу