Посольство Молдовы в Тель-Авиве сообщило о введении полного карантина в Израиле.

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"Израильские власти утвердили введение полного карантина с 18 сентября (с 14.00) до 11 октября 2020 года. Этот период может быть увеличен или сокращен в зависимости от ситуации", — сообщает посольство.
Если вам казалось, что это у нас жесткие ограничения, то почитайте, какие запреты вводят в Израиле. Когда пойдет вторая волна коронавируса, будем знать, к чему и нам, возможно, придется приготовиться.
Посольство Молдовы пока работает в обычном режиме, сообщает дипмиссия.
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