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Посольство Молдовы в Тель-Авиве сообщило о введении полного карантина в Израиле.
14.09.2020

"Израильские власти утвердили введение полного карантина с 18 сентября (с 14.00) до 11 октября 2020 года. Этот период может быть увеличен или сокращен в зависимости от ситуации", — сообщает посольство.

Если вам казалось, что это у нас жесткие ограничения, то почитайте, какие запреты вводят в Израиле. Когда пойдет вторая волна коронавируса, будем знать, к чему и нам, возможно, придется приготовиться.

  • запрещено передвижение в радиусе более 500 метров от дома;
  • запрещено собираться в группе более 10 человек в помещении, на открытом воздухе — не более 20;
  • закрываются торговые и развлекательные центры, отели и тренажерные залы;
  • рестораны и кафе работают в режиме доставки.

Посольство Молдовы пока работает в обычном режиме, сообщает дипмиссия.

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