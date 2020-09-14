Посольство Молдовы в Тель-Авиве сообщило о введении полного карантина в Израиле.

"Израильские власти утвердили введение полного карантина с 18 сентября (с 14.00) до 11 октября 2020 года. Этот период может быть увеличен или сокращен в зависимости от ситуации", — сообщает посольство.

Если вам казалось, что это у нас жесткие ограничения, то почитайте, какие запреты вводят в Израиле. Когда пойдет вторая волна коронавируса, будем знать, к чему и нам, возможно, придется приготовиться.

запрещено передвижение в радиусе более 500 метров от дома;

запрещено собираться в группе более 10 человек в помещении, на открытом воздухе — не более 20;

закрываются торговые и развлекательные центры, отели и тренажерные залы;

рестораны и кафе работают в режиме доставки.

Посольство Молдовы пока работает в обычном режиме, сообщает дипмиссия.

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