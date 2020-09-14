"Цветочный ряд" на улице Бэнулеску-Бодони (она же — ул. Гоголя) в центре Кишинева ждут серьезные перемены.

Знаменитый "Цветочный ряд" на улице Бэнулеску-Бодони (она же — ул. Гоголя) в центре Кишинева ждут серьезные перемены. Мэр столицы Ион Чебан распорядился убрать горшки с цветами с тротуара, освободив его для пешеходов — скоро на улице начнется ремонт.

Более того, в примэрии работают над концепцией внешнего вида цветочных киосков. В 2021 году начнется реконструкция Соборного парка (он же Парк Победы). Киоски должны вписаться в новый парковый дизайн.

А сейчас они не вписываются. Не соответствуют эстетическим критериям, заметил градоначальник.

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