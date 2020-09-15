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Общество
Дойна Сулак: Спасибо президенту Молдовы за оказанную честь
15.09.2020

Певица Дойна Сулак была удостоена звания Заслуженной артистки РМ.

– Это особенный день в моей карьере и в жизни. Много лет я популяризирую наши народные песни, как в Молдове, так и за ее пределами. Спасибо моим родителям – маме за то, что я стала тем, кем являюсь сейчас, папе – за то, что он вел меня с детства за собой. Спасибо президенту страны за присужденное звание, - написала Сулак в соцсетях.

Также звание Заслуженного артиста РМ получили Кости Бурлаку и Корина Цепеш, Сергей Телеба, Вячеслав Тимофти, Оля Тира, Виталий Мачунский и другие.

Подготовил Михаил Генчу


 
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