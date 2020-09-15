Элементарно, Майя! Оказывается, Санду не знает простых вещей

Майя Санду не знает, что организацией и проведением выборов занимается ЦИК. Этот нюанс подметил в телеэфире вице-председатель парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

По его словам, Санду дискриминирует граждан по географическому признаку, а ПСРМ, в свою очередь, всегда просила обеспечить равные возможности для голосования всех наших соотечественников за пределами страны.

– Хочу напомнить что вместе, будучи в коалиции в 2019 году, мы провели всеобщие местные выборы, которые Майя Санду охарактеризовала как свободные и справедливые. Я не могу понять, на чем основывается Санду, когда обвиняет нас, социалистов, в фальсификации выборов. Мы никогда не использовали эти методы. И когда вы говорите, что «правительство организовывает выборы», это является свидетельством абсолютного отсутствия юридической подготовки, – отметил Батрынча.

Подготовил Михаил Генчу