15 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
На устах
Обещал девушкам серьезные отношения и делал из них проституток: героя-любовника задержала полиция
15.09.2020

Мужчина вербовал несовершеннолетних для занятия проституцией – теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали 28-летнего сутенера. Согласно материалам дела, для занятия проституцией мужчина вербовал несовершеннолетних девушек, в основном из сельской местности. Своих жертв он находил в социальных сетях – начинал общение, намекал на симпатию, приглашал для встреч в кафе или бар, делал подарки. Войдя в доверие, устанавливал над ними контроль, утверждая, что заинтересован в серьезных отношениях.

Затем сутенер снимал для девушек квартиры в Кишиневе и заставлял оказывать интим-услуги, кого силой, кого обманом. Свои объявления он размещал на различных интернет-платформах. По данным полиции, его жертвами стали, по меньшей мере, шесть девушек из социально уязвимых слоев. С каждой из них он имел от 1000 до 6000 леев в день. На эти деньги он жил в свое удовольствие, покупал себе различные вещи, в том числе автомобиль.

Если же девушки пытались прекратить эти отношения, подвергал их жестокому обращению и угрожал применением физической силы с обещанием выставить в социальных сетях их интимные фото и видеозаписи.

Полиция задержала подозреваемого на 30 дней. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
93
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.