Обещал девушкам серьезные отношения и делал из них проституток: героя-любовника задержала полиция

Мужчина вербовал несовершеннолетних для занятия проституцией – теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали 28-летнего сутенера. Согласно материалам дела, для занятия проституцией мужчина вербовал несовершеннолетних девушек, в основном из сельской местности. Своих жертв он находил в социальных сетях – начинал общение, намекал на симпатию, приглашал для встреч в кафе или бар, делал подарки. Войдя в доверие, устанавливал над ними контроль, утверждая, что заинтересован в серьезных отношениях.

Затем сутенер снимал для девушек квартиры в Кишиневе и заставлял оказывать интим-услуги, кого силой, кого обманом. Свои объявления он размещал на различных интернет-платформах. По данным полиции, его жертвами стали, по меньшей мере, шесть девушек из социально уязвимых слоев. С каждой из них он имел от 1000 до 6000 леев в день. На эти деньги он жил в свое удовольствие, покупал себе различные вещи, в том числе автомобиль.

Если же девушки пытались прекратить эти отношения, подвергал их жестокому обращению и угрожал применением физической силы с обещанием выставить в социальных сетях их интимные фото и видеозаписи.

Полиция задержала подозреваемого на 30 дней. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подготовил Михаил Генчу