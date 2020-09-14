14 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 14 сентября 2020: + 229, такими темпами до 50 тысяч зараженных дойдем до октября
14.09.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 43 207 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки на 14 сентября 2020 в Молдове выявлено +229 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число заражений COVID-19 с момента подтверждения диагноза у первого пациента составляет 43 207 случаев.

В Молдове из-за коронавируса в тяжёлом состоянии находятся

594 (+17) человека,
1403 (+40) в состоянии средней тяжести,
40 (+4) человек на ИВЛ
31828 (+498) вылечились,
1130 (+7) умерших.


 
Количество просмотров:
29
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.