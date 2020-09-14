Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 14 сентября 2020: + 229, такими темпами до 50 тысяч зараженных дойдем до октября В Молдове в общей сложности зарегистрировано 43 207 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки на 14 сентября 2020 в Молдове выявлено +229 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число заражений COVID-19 с момента подтверждения диагноза у первого пациента составляет 43 207 случаев. В Молдове из-за коронавируса в тяжёлом состоянии находятся 594 (+17) человека,

1403 (+40) в состоянии средней тяжести,

40 (+4) человек на ИВЛ

31828 (+498) вылечились,

1130 (+7) умерших.

Наш канал в Telegram Количество просмотров: 29 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости