Коронавирус в Молдове, данные на 14 сентября 2020: + 229, такими темпами до 50 тысяч зараженных дойдем до октября

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 43 207 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки на 14 сентября 2020 в Молдове выявлено +229 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число заражений COVID-19 с момента подтверждения диагноза у первого пациента составляет 43 207 случаев.
В Молдове из-за коронавируса в тяжёлом состоянии находятся
594 (+17) человека,
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