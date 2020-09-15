Экс-президента Молдовы Петра Лучинского избавили от уголовного преследования.

Экс-президента Молдовы Петра Лучинского и других пятерых акционеров Unibank, участвовавшего в схеме по "краже миллиарда", избавили от уголовного преследования.

Лучинский, цеплявшийся за политику через младшего сына Кирилла, депутата от Либерал-демократической партии, также ставшего затем фигурантом дела о коррупции, был приглашен в акционеры банка, дабы своим именем прикрыть некоторые аспекты финансовой деятельности.

Но едва схема лопнула, как никакое имя Петру Кирилловичу не помогло. Впрочем, прокуроры, изучив дело еще раз, не нашли в действиях экс-президента Молдовы состава преступления.

Очень интересно, перейдет ли после всех мытарств Кирилл Лучинский на пост председателя одной радикальной партии и какова в этом будет роль его отца.

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