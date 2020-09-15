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Не перестаём удивляться изобретательности Андрея Нэстасе и его сторонников
15.09.2020

Не перестаём удивляться изобретательности Андрея Нэстасе и его сторонников. В качестве кандидата в президенты Андрей Андреич не может проводить встречи с избирателями до официального начала избирательной кампании. Но неужели вы думали, что это его остановит? 

Депутат парламента от Платформы ДиП Дину Плынгэу взял, да и устроил свою встречу с согражданами в Единцах. А что, депутат имеет право встречаться с людьми в районах. Более того, это не право, а скорее обязанность. 

Ну а Андрей Андреевич за компанию с Дину Плынгэу поехал. Проветриться после этого вашего душного Кишинева, на страну посмотреть, себя показать. С людьми поговорить. Не как кандидат в президенты, ну что вы! Как председатель партии, приславшей на встречу с людьми депутата. 

Эдак Нэстасе с таким рвением, глядишь, и впрямь президентом станет. А Санду с Додоном ещё даже подписи не собрали...

@Telegram MiT


 
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