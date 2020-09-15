Молдова рискует остаться без виноградарства...

Эксклюзивное интервью директора Национального бюро винограда и вина Георге АРПЕНТИНА корреспонденту агентства «ИНФОТАГ» Марии БОКАН

«И.» Господин Арпентин, какой урожай винограда ожидается в этом году?

Г. А.: Мы располагаем информацией о технических сортах, которые обслуживаются винодельнями и несколькими мелкими производителями. В 2019 г. в республике было собрано 263 тыс. тонн винограда, а в этом году мы прогнозируем получить 150-200 тыс. тонн. Урожай текущего года будет на 25%-40% меньше прошлогоднего. Это будет самый скромный объем, который у Молдовы был в последние годы. Такой урожай обеспечит виноделам примерно 80-120 млн. литров вина.

«И.»: Каковы причины низкого урожая технических сортов винограда?

Г. А.: На урожай в этом году повлияли несколько существенных факторов. Первый – продолжительная засуха, которая привела к уменьшению винограда и объема извлекаемого из ягод сусла.

Мы - единственные в Молдове, кто располагает экспериментальными участками для контроля дефицита влаги. С 2017 г. - начала проведения измерений, мы ежегодно обнаруживаем дефицит влаги в пределах 20%.

В этом году добавились аномальные средние температуры, особенно зимой. Второй фактор - весенние заморозки, начиная с начала апреля, а также эпизодическое градобитие, особенно на юге и юго-востоке страны.

«И.»: Какие меры необходимо предпринять государству для повышения качества вин до уровня мировых конкурентов?

Г. А.: В последние годы мы наблюдаем изменение климата. Даже если виноградная лоза - это растение засухоустойчивое, все равно продолжительная засуха очень пагубно воздействует на виноградники. Поэтому нам предстоит внедрять ирригационные системы, хотя это и дорогое удовольствие: примерно 2 тыс. евро на гектар, без учета стоимости самой воды и ее подачи на виноградные плантации.

Я считаю, что мы должны подготовить виноградарство к засухе. Возможно даже, что некоторые традиционные сорта со временем исчезнут. Дело в том, что специалисты заметили, что некоторые сорта гораздо лучше переносят засуху. Например, белые сорта в этом году ведут себя намного лучше, чем красные.

«И.»: Возглавляемое вами бюро располагает прогнозами объемов урожая белых и красных сортов винограда в этом году?

Г. A.: У нас это соотношение традиционно не сильно меняется - около 60% белых сортов и 40 % красных.

«И.»: Есть ли прогноз, каков объем вина Молдова сможет экспортировать в 2020 г.?

Г. A.: В разговоре об объемах экспорта в текущем году мы должны иметь ввиду и запасы вина. У нас хранится 180 млн. литров вин, что больше одного урожая винограда. И очень многое зависит от качества этого вина. К запасам добавится урожай этого года. Получается, что общий объем виноматериалов составит около 300 млн. Это большой объем, ведь Молдова продает в среднем за год 150 млн. литров. Необходимо еще учитывать усложнившуюся ситуацию в связи с пандемией COVID-19.

Одна из проблем винодельческой отрасли Молдовы заключается в том, что у нас хроническое перепроизводство вина. Из года в год виноделы не могут реализовать произведенное вино за прошлые годы.

«И.»: Какие в этом сезоне будут цены на такие сорта винограда, как «Каберне», «Совиньон», «Шардоне», «Мерло»?

Г. А.: Есть винодельческие компании, которые уже покупают виноград «Совиньон» и «Шардоне» по 5 леев за килограмм, что представляет среднюю цену на эти «высокие» сорта. На «нижние» сорта цена начинается от 4 леев и больше. Я думаю, что стоимость еще поднимется, все будет зависеть от спроса и предложения на виноград.

«И.»: Что нужно предпринять винодельческой промышленности, чтобы успешно, а главное, быстро адаптироваться к изменениям климата?

Г. А.: Мы сейчас работаем над стратегией «Вино Молдовы 2020-2030». В ней мы предусматриваем, что и виноделы, и виноградари будут приспосабливаться к изменению климата. Во-первых, мы должны инвестировать немалые средства в орошение. Во-вторых, нам всем надо серьезно подумать об источниках воды для орошения виноградников. Сегодня многие водоемы высыхают, доступ к воде становится жизненно важной проблемой.

К изменению климата добавляется и проблема устойчивого развития. Мы должны производить качественное вино, не использовать химикаты, что не так просто, как кажется на первый взгляд, весьма трудоемко и стоит дорого. Ясно, что будут потери. Между винодельнями и виноградарями будет определенная реконфигурация, провести которую у государства нет возможностей для оказания помощи.

Если до 2025 г. производство вина не будет управляться принципом устойчивого развития, то у нас не будет надежного потребителя. И этот вопрос Молдове необходимо решать уже сегодня, иначе мы можем остаться и без виноградарства, и без виноделия.

Мы разработали национальную программу устойчивого развития виноделия. Это сложный и затратный процесс. Каждый из виноделов, который собирается производить экологически чистое вино, не просто должен аккредитовать себя в этом сегменте, он должен показать прогресс. Скажем, если в этом году он использовал 100 тонн гербицидов, то уже после трех лет их объем следует сократить до 80 тонн. И все это доказывать конкретными подтверждающими документами. Многие виноградари говорят, что производят ЭКО, но они не до конца осознают всю проблему, поскольку на самом деле опрыскивают инсектицидами виноградники, уничтожающие пчел. Или, например, применяют никотиноиды, которые запрещены во всех странах. Все эти методы и старые привычки предстоит заменить правильной культурой производства вина.

Для уменьшения нагрузки гербицидами мы должны инвестировать в технику и механизмы для обработки почвы. Винодельческий сектор Молдовы планирует избавиться от гербицидов в течение 10 лет. Потребитель больше не хочет употреблять вина с химикатами. У нас сейчас получается своеобразный замкнутый круг, с одной стороны мы должны делать большие инвестиции, а с другой стороны - у нас на это нет денег.

«И.»: Из общего количества вина на экспорт, какая его часть разливается в бутылки и продается наливом?

Г. A.: Мы ежегодно экспортируем 30% вин в бутылках и 70% наливом. Такое соотношение нас не устраивает, поэтому в новой стратегии поставлена задача - за 10 лет добиться паритета 50 на 50.

«И.»: Устраивает ли виноградарей и виноделов качество винограда в этом году, каков процент сахара в ягодах?

Г. A.: Качество винограда удовлетворительное, чтобы сделать хорошее вино. Показатель сахаристости в сортах винограда для игристых вин составляет в среднем 18%.