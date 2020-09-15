Publika TV умерла 23 декабря 2012 года вместе с делом об убийстве в Пэдуря домняскэ Сорина Пачу. По сути чисто работавший до этого телеканал начало штормить. Это говорим, это нет. Изменения в реакционной политике можно было наблюдать по переписке новостийщиков. У программного директора был доступ ко всей. Кстати, рассказы о том, что кто-то кого-то записывал удивительны. Это не исключение, это правило. Мы знали, что есть доступ ко всем выданным компам и всей почте. Камер было море. Личное обсуждалось на прогулках на свежем воздухе. Два руководителя, Тоадер и Цыра там же периодически что-то обсуждали.

Скажу вам, хорошая закалка, приучившая говорить публично только то, что ты хочешь, чтобы узнали.

В "аквариуме" (стеклянном кабинете) Департамента программ на втором этаже мы сразу пришли к выводу "Каналу ёк. Пришел Плахотнюк". Тогда его ещё не называли Плахой.

Мне оставалось объяснить сокращаемым, как уйти с наименьшими для себя потерями, помочь кое-кому трудоустроиться и перепрятать пару человек в другие департаменты.

А через пару месяцев попросить у работников хозчасти снять на парковке номер с моего персонального парковочного места. Чтобы руководство наконец решилось сообщить мне о том, что пора уходить. Сами боялись, румынки отказались, прислали аж Кристину Балан (ту, что потом послом в США поехала). Она сказала, что вскоре запустят новые каналы и есть желание со мной ещё поработать. "Нет проблем, вернусь директором Prime", - ответила я и, оставив экс-шефов с вытянувшимися лицами (хотя, шефами я этих плаховских самозванцев от менеджмента никогда не считала).

За пару часов до этой беседы меня пригласили приехать на переговоры в Тирасполь. Впереди была борьба со своим патологическим страхом Приднестровья, пара взглядов на мост, чтобы сразу себе шею свернуть и больше не ощущать давление со стороны всех, кого только можно себе представить (некоторых судьба наказала так, что... в общем, я им этого не желала), игнор со стороны бывших коллег, два года одиночества, в котором родились сильные проекты, команда.

И кто был прав? Тот, кто остался, или те, кто ринулись в неизвестность?

Всем бывшим коллегам удачи в поиске нового места работы. Заветы Тоадера вам в помощь! Кстати, именно он сказал: беги от Плахотнюка и дуй в Приднестровье. За такие предложения нужно доплачивать. Ты будешь единственной с таким опытом.

Серджиу Тоадер - румын, создавший Publika TV. Наш злой и прекрасный гений.

@Telegram Ивановна