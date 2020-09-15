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Общество
Молдавские поисковики удостоены высоких ведомственных наград Минобороны России
15.09.2020

Как сообщает посольство РФ в Молдове, 13 сентября в Центре военной истории и культуры Национальной Армии РМ прошла торжественная церемония вручения наград активистам поискового отряда "Август" за большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества. 

Приказом Министра обороны РФ генерала армии Шойгу медалью "За заслуги в увековечивании памяти павших защитников Отечества" награждены Александр Тихман, Голяновский Георгий и Сергей Мафтя, а нагрудным знаком отличия "За отличие в поисковом движении" III степени - Андрей Даценко, Роман Чеботарь и Сергей Георгиев.

Высокие награды вручил военный и военно-воздушный атташе РФ в РМ полковник Андрей Прибытков. Среди гостей мероприятия - советник-посланник Посольства России Роман Романов, атташе Андрей Видяйкин и атташе Александра Абрамова.

@Telegram MP


 
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