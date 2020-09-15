Петер Михалко дал второе за сутки интервью журналистам и был более категоричен.

Вчера делегат Евросоюза в Молдове Петер Михалко дал второе за сутки интервью журналистам и в отличие от первого был куда более категоричен.

Брюссель требует принять поправки в избирательное законодательство до президентских выборов, расследовать ситуацию с заявками на открытие избирательных участков (https://t.me/romania_ru/17080) в России (за сутки было подано 2 тысячи письменных заявлений, что оппозиция считает фальсификацией), а также не допустить подвоза избирателей из Приднестровья по схеме, что была апробирована на парламентских выборах, когда автобусы с избирателями собирались системно и большинство удивительно голосовало за нужных кандидатов в депутаты (инструктаж по правильному голосованию засняли).

Уже три условия молдавской власти и, получается, персонально Игорю Додону выставлено. Требования не то, чтобы тяжёлые, но неприятные, особенно по части участков на территории РФ.

При этом, конечно, ухудшает позицию ЕС то, что все требования построены на подозрениях, а доказательства не очень весомы. Но ЕС тут не играет роль доброго или злого полицейского. У еврочиновников нет сомнений, что легитимность выборов будут определять они и Вашингтон. Еще год назад казалось, что и Россия тоже могла бы войти в список тех от кого внешняя легитимность процесса зависит, но не захотела, ограничившись традиционным ничегонеделаньем. В общем, Игорь Додон, полагаем, и не против, ибо договориться только с Западом куда проще, чем с Западом и Востоком вместе взятыми.