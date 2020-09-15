Наталья Гордиенко, сторонница здорового образа жизни: иногда хочется пиццы и колы

В 32 года известная исполнительница входит в топ красивейших женщин Молдовы.

Ее поклонники задаются вопросом - как Наталье Гордиенко удается сохранить прекрасную форму? По ее подтянутой фигуре и не скажешь, что не так давно она стала мамой.

На днях в одной из публикаций на личной странице в соцсетях известная исполнительница позирует на фото рядом с сочной и аппетитной пиццей, чего фанаты совсем не ожидали.

Сама Наталья поделилась секретами, как оставаться стройной как можно дольше, передает shock.md

- Когда мы говорим «сесть на диету», мы совершаем ошибку. Диета – это рацион питания на всю жизнь. Я всегда любила поесть. У нас выработался жизненный принцип: если грешишь, делай это красиво!

Я стараюсь сбалансировать свой рацион и брать из пищи все, что полезно: правильное соотношение белков, жиров и углеводов, витаминов, клетчатки и так далее. Рецептов здорового питания много, и все очень вкусно!

Но знаете, иногда хочется пиццы и колы. Я не отрицаю! И ем с удовольствием и без угрызений совести! Мой метаболизм работает как часы, и это связано со здоровыми привычками, о которых я говорю, - пояснила Наталья Гордиенко.

Автор: Михаил Генчу