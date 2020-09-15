Канду раскрывает карты и объясняет, на какие деньги он живет

С зарплатой 13 тысяч леев и ежемесячными расходами, не превышающими 17 тысяч. Именно столько депутат Андриан Канду тратит в среднем в месяц на всю семью.

При этом депутат пользуется личной охраной, которую оплачивает из собственного кармана: «У меня есть сбережения. Пока у меня есть эти источники, я выдержу. Когда у меня не будет такой возможности, я откажусь от охраны».

На вопрос, сколько в среднем он тратит в месяц, депутат ответил, что ему сложно сказать: «Сложно, но точно вся зарплата и плюс из сбережений, которые у меня есть. Около 15-17 тысяч леев». Андриан Канду – молдавский политик, председатель политической партии Pro Moldova.

Он был депутатом от фракции ДПМ в Парламенте Республики Молдова трех созывов. 20 февраля 2020 года вместе с пятью депутатами Канду сформировал парламентскую группу Pro Moldova, позже зарегистрированную как политическая партия.