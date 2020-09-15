15 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Канду раскрывает карты и объясняет, на какие деньги он живет
15.09.2020

С зарплатой 13 тысяч леев и ежемесячными расходами, не превышающими 17 тысяч. Именно столько депутат Андриан Канду тратит в среднем в месяц на всю семью. 

При этом депутат пользуется личной охраной, которую оплачивает из собственного кармана: «У меня есть сбережения. Пока у меня есть эти источники, я выдержу. Когда у меня не будет такой возможности, я откажусь от охраны».

На вопрос, сколько в среднем он тратит в месяц, депутат ответил, что ему сложно сказать: «Сложно, но точно вся зарплата и плюс из сбережений, которые у меня есть. Около 15-17 тысяч леев». Андриан Канду – молдавский политик, председатель политической партии Pro Moldova.

Он был депутатом от фракции ДПМ в Парламенте Республики Молдова трех созывов. 20 февраля 2020 года вместе с пятью депутатами Канду сформировал парламентскую группу Pro Moldova, позже зарегистрированную как политическая партия.


 
Количество просмотров:
100
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.