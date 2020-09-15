В борьбе с неравенством побеждает последнее - Молдову покидают лучшие

Из Молдовы уезжают лучшие. Так считает директор Экспертного центра «Мера» из Нижнего Новгорода Сергей Борисов.

– Как известно не всем дано пробить потолок новых возможностей. Это дано людям с активной позицией, особой энергетикой и обостренным чувством социальной несправедливости. Когда их становится меньше, у общества убавляются шансы что-то улучшить. А из Молдовы уезжают самые деятельные и активные, - цитирует Борисова агентство IPN.

Эксперт уверен, что «самое главное - равенство должно восприниматься как благо».

– В обратном случае, какие законы не напиши, они не сработают. Нужна серьезная, иногда занудная просветительская работа – и через систему образования, и через медиа – с донесением того, что борьба с неравенством помогает всем. Что пандусы для инвалидных колясок – это не просто расход бюджетных средств, а способ сделать лучше жизнь всех нас. Потому что когда в обществе больше заботы друг о друге, открытых проявлений добра, то оно становится богаче и способно на многое, в том числе победить коррупцию, - уверен социолог.

Подготовил Михаил Генчу