Люди всегда мигрировали. По разным причинам. Из бедных и даже из благополучных стран...

Наша подписчица из Дании написала задушевный пост о зачастую несправедливом отношении туземных граждан Молдовы к уехавшим жить в дальнее и не очень зарубежье.

«Люди всегда мигрировали. По разным причинам. Из бедных и даже из благополучных стран, у каждого человека разные причины на это. Но только в Молдове можно столкнуться с мнением, что если ты мигрировал, то ты предатель, материалист, слабак, и конечно же не разу не патриот. Почему если я хочу лучшей доли для себя и своих детей - я не патриот, почему любовь к Родине обязательно должна сопровождаться болью и страданиями?! Почему, если у меня есть альтернатива, я не могу ей воспользоваться?!

Миграция - это не одна единственная эмоция, вернее не только эмоции, запечатлённые в красивых фото в соцсетях. У нее есть печальная сторона, с большим количеством стрессов, недостатков, безумной тоской по родным и друзьям, праздникам - которые уже никогда не будут прежними, депрессиями, разочарованиями, отказом от привычек, работы, с которой трудно свыкнуться.

Но есть одна причина, которая быстро успокаивает нервы - это уверенность в завтрашнем дне и финансовая стабильность, а не жизнь от зарплаты до зарплаты и страх, что не дай бог кто-то из членов семьи заболеет или вдруг нунта, или кумэтрия, а деньги все расписаны».

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