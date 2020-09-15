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Семья
Люди всегда мигрировали. По разным причинам. Из бедных и даже из благополучных стран...
15.09.2020

Наша подписчица из Дании написала задушевный пост о зачастую несправедливом отношении туземных граждан Молдовы к уехавшим жить в дальнее и не очень зарубежье. 

«Люди всегда мигрировали. По разным причинам. Из бедных и даже из благополучных стран, у каждого человека разные причины на это. Но только в Молдове можно столкнуться с мнением, что если ты мигрировал, то ты предатель, материалист, слабак, и конечно же не разу не патриот. Почему если я хочу лучшей доли для себя и своих детей - я не патриот, почему любовь к Родине обязательно должна сопровождаться болью и страданиями?! Почему, если у меня есть альтернатива, я не могу ей воспользоваться?!

Сотни молдаван вновь отправились на заработки за границу

Миграция - это не одна единственная эмоция, вернее не только эмоции, запечатлённые в красивых фото в соцсетях. У нее есть печальная сторона, с большим количеством стрессов, недостатков, безумной тоской по родным и друзьям, праздникам - которые уже никогда не будут прежними, депрессиями, разочарованиями, отказом от привычек, работы, с которой трудно свыкнуться. 

Но есть одна причина,  которая быстро успокаивает нервы - это уверенность в завтрашнем дне и финансовая стабильность, а не жизнь от зарплаты до зарплаты и страх, что не дай бог кто-то из членов семьи заболеет или вдруг нунта, или кумэтрия, а деньги все расписаны».

@Telegram MiT


 
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