Усатый «кинул» бельцких врачей и полицейских

Как верить такому кандидату в президенты Молдовы?

Еще в декабре 2019 года Бельцкий примар подарил местному Инспекторату полиции сертификат на 200 тыс. леев, с целью направить их на установку видеокамер по всему горроду. Такое приобретение значительно облегчило бы работу сотрудников правоохранительных органов.

По истечению 10 месяцев, имея тот самый сертификат на руках, полицейские так и не получили обещанной техники. И, видимо, получат не скоро, учитывая затраты на избирательную кампанию, в которой участвует градоначальник.

В такой же печальной ситуации оказались врачи города Бельцы, которым в начале эпидемии коронавируса Ренато Усатый сделал громкое заявление, которое тут же подхватили и раструбили лояльные олигарху СМИ.

Дело в том, что 2 апреля 2020 года он дал обещание продать свой суперлюксовый автомобиль Rolls Royce Cullinan стоимостью в 342 тыс. евро, а деньги передать медработникам для помощи в борьбе с вирусом нового типа COVID-19.

Обещание до сих пор не выполнено, так как врачи обещанных денег не получили, а автомобиль не был продан - лидер «Нашей партии» до сих пор на нем разъезжает.

Из этого можно делать только тот вывод, что Ренато Усатый - настоящий человек своего слова. Захотел - дал, перехотел - забрал обратно…

Автор: Михаил Генчу