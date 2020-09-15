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Политика
От Усатого требуют извинений по кадыровскому методу
15.09.2020

За слишком длинный язык. Журналистка Маргарита Рэдукан, ранее состоявшая в «Нашей партии», потребовала от Ренато Усатого и его сторонников публичных извинений.

Требование поступило после публикации оскорблений в адрес журналистки на страницах соцсети Facebook.

- После вчерашних публичных нападок со стороны ваших коллег по партии, которые являются сексистскими и дискриминационными, я с требую от вас извинений. Вам оказали медвежью услугу в ситуации, когда имидж партии должен расти, а не падать. Сейчас, как никогда, партии нужны профессионалы. Это подлое и необразованное нападение на меня! – написала Рэдукан на своей личной странице в соцсети Facebook.

Она подчеркнула, что мать Усатого, которая проработала несколько десятилетий педагогом, вряд ли гордилась бы таким поведением сына и оскорбительными высказываниями в адрес другой женщины.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, как Ренато Усатый кинул врачей и полицейских города Бельцы, раздав кучу обещаний о финансовой поддержке, чтобы потом благополучно о них забыть.

Автор: Михаил Генчу


 
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