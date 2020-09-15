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Общество
Примар создает комиссию для борьбы с незаконными стройками в Кишиневе
15.09.2020

На повестке дня в Кишиневе – тема незаконного строительства в городе. Об этом написал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

– Будет создана техническая рабочая группа с целью координации действий по предотвращению, выявлению и наказанию тех, кто нарушает закон в сфере строительства. Мы намерены создать общий механизм вмешательства и искоренения незаконного строительства в городе. В группу войдут представители примэрии, Минэкономики, Агентства по техническому надзору и МВД. К этому решению мы пришли сегодня на совместном заседании. Рабочая группа займется корректировкой законодательства в данной сфере для устранения любых интерпретаций действующего законодательства, а также предложит дополнение законодательства эффективными механизмами контроля и вмешательства в случае строительных нарушений, - сообщил Чебан.

По его словам, власти столицы стремятся «к сотрудничеству между всеми организациями для пресечения беззаконий как на начальной стадии, так и в процессе, - когда нарушения допускаются строителями».

–Также мы хотим законодательно урегулировать действия властей по вмешательству в отношении заброшенных построек. Это необходимо, чтобы заставить владельцев заброшенных строительных площадок позаботиться о них, так как они представляют опасность для жизни и здоровья граждан.

Необходимо срочно разработать механизм правового вмешательства в случаях, когда разрешение на строительство выдается на несколько этажей, а в итоге добавляются еще несколько. В настоящее время в городе насчитывается около 2000 проблемных построек. Я сказал об этом в самом начале исполнения своего мандата: город необходимо развивать, но никто не имеет права строить так, как ему заблагорассудится, - заключил Чебан.


 
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