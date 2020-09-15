Многие знают, что:

Согласно легенде, Молдова была основана в результате охоты воеводы Драгоша на зубра. Поэтому многие полагают, что голова зубра изображена на молдавском гербе.

Зубры некогда обитали в молдавских и карпатских лесах, но последнего зубра видели здесь в XVIII веке, затем они исчезли. Связано это с вырубкой лесов и быстрым освоением территории под нужды человека. И лишь недавно этот зверь был вновь завезён на нашу территорию.

Впрочем, на гербе Молдовы, как и на исторических гербах Молдавского княжества, изображен вовсе не зубр, а именно тур – вымерший дикий европейский бык. Споры по этому вопросу ведутся, но факт остается фактом.

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