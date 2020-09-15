Григоре Новак раскрыл детали по миллионным потерям, которые понесло государство из-за деятельности Мийи Санду

Запущенный ею проект провалился. Депутат Григоре Новак поделился сведениями о нечистых схемах, которыми злоупотребляло министерство образования в бытность, когда Майя Санду была там премьером. Речь идет о нескольких студенческих общежитиях в районе Телецентра и Малой Малины.

Они были снесены несколько лет тому назад, земля предоставлена застройщику в обмен на обещания сделать конкретные действия в интересах государства - отреставрировать один из учебных блоков МолдГУ, предоставить несколько квартир в строящемся новострое сотрудникам МолдГУ, открыть библиотеку и столовую для студентов в возводящихся домах.

Такое соглашение, в частности, было заключено с частным инвестором в 2013-м году, когда в частное пользование перешли территории площадью в 1 га и 1,05 га на улицах Пан Халиппа и имени Георге Кашу (молдавский полицейский, погибший 13 декабря 1991-го года во время утреннего боя на развилке у поста ГАИ - есть, оказывается, у нас улица и в его честь...), однако при этом новый владелец участков, которые предоставило ему министерство Санду, так и не выполнил оговоренные условия.

Как пишет Новак, безответственные действия Санду нанесли государству большой ущерб, но либеральная пресса, конечно же, никогда не будет акцентировать внимание на ее неудачах, а будет рассказывать о все тех же непримиримых "сражениях с коррупцией", о "честных людях" и прочий подобный бред. Даже Олеся Стамати, человек из команды Санду, тогда бывшая экспертом в государственных закупках, раскритиковала происходившие тогда процессы, пишет Новак, который требует теперь от Генпрокуратуры и НЦБК детали по этому делу, считая, что им пора вмешиваться и разбираться.

В конечном итоге, Санду, как и любой политик, находившийся у власти, должна отвечать за свои деяния, но вместо этого она сама очень любит указывать на промашки других, оставаясь при этом ослепительно белой.