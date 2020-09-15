Криминальный авторитет Иоан Гушан, оправдан апелляционным судом Бухареста.

Криминальный авторитет Иоан Гушан, известный по кличке "Нику Патрон", считающийся представителем российской мафии в Румынии, оправдан апелляционным судом Бухареста.

В 2016 году Гушан был приговорен к 14 годам и восьми месяцам тюрьмы за организацию двух подпольных табачных фабрик, однако уже в 2018 году верховный суд Румынии постановил отправить дело на новое рассмотрение с самого начала в связи с выявленными процедуральными нарушениями.

Спустя два года пересудов, апелляционная палата определила, что по делу криминального авторитета "нет достаточных доказательств совершения преступления".

Следователи считают, что Гушан вербовал исполнителей покушения на банкира Германа Горбунцова в Лондоне.

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