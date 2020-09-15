По совету румынских экспертов в Кишиневе решили повысить налоги и сборы

В 2021 году в Кишиневе будут повышены местные налоги и сборы, сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, специалисты примэрии обсудили этот вопрос с румынскими экспертами, при поддержке которых было разработано сравнительное исследование местных налогов и сборов в Румынии, Болгарии и Словакии, передает Инфотаг.

«Это исследованием послужит основанием для разработки новой налоговой политики в Кишиневе, - сообщил Чебан. - Из-за того, что местные налоги в столице не корректировались много лет подряд, муниципальному бюджету нанесен значительный ущерб. Местные налоги будут скорректированы как минимум до уровня инфляции последних четырех лет. Кроме того, будут включены и другие, новые, которые не были предусмотрены до сих пор».

Чебан также отметил, что будет существенно пересмотрен налог на недвижимость на следующий год. Кроме повышения этого налога, примэрия планирует провести полную инвентаризацию недвижимости в Кишиневе и ее переоценку с участием специалистов кадастровых органов. Они считают это необходимым, так как многие владельцы недвижимости оплачивают налоги исходя из заниженной стоимости объектов.

«Предложения об изменении налоговой политики в Кишиневе будут вынесены на общественное обсуждение и согласованы с созданной для этих целей рабочей группой, в которую входят специалисты министерства финансов и главной государственной налоговой инспекции», - подчеркнул Чебан.