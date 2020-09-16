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До 1 декабря 2020 года регион на самоизоляции - он будет закрыт для Молдовы и Украины
16.09.2020

Приднестровцам до этого же времени не разрешат покидать Левобережье. На сайте президента Приднестровья появилось распоряжение о продлении особого правового режима на левом берегу до 1 декабря 2020 года.

Новые поправки полностью исключают введенные ранее меры по «государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года», и вносят следующие изменения(выдержки из закона):

“Право гражданина Приднестровской Молдавской Республики на выезд из Приднестровской Молдавской Республики может быть временно ограничено”.

“Право граждан Приднестровской Молдавской Республики на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с законами Приднестровской Молдавской Республики может быть ограничено на всей территории Приднестровской Молдавской Республики или на ее отдельных территориях и в населенных пунктах”.

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и действует до 1 декабря 2020 года

Павел МУНТЯН


 
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