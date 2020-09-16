Румыния продлила запрет на въезд иностранцев

Новый запрет на въезд на территорию Румынии начинает действовать с сегодняшнего дня.

Правительство Румынии продлило запрет на въезд иностранцам еще на месяц – до 15 октября 2020 года. До этой даты в стране будут действовать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии.

Сообщение об этом опубликовано на странице посольства Румынии в Республике Молдова в социальной сети. Там же перечислены категории лиц, в отношении которых действуют исключения.

В частности, пересекать границы Румынии могут только резиденты страны, дипломаты, спортсмены, дальнобойщики, те, у кого есть вид на жительство или разрешение на работу. Кроме того, разрешен транзит по территории Румынии при наличии подтверждающих документов (бронь в отеле, туристические ваучеры и другие).