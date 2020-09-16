Румынский посол теряет почву под ногами из-за судебного процесса между ProTV и ПСРМ

Чью сторону занимает посол, понять нетрудно. У известного философа Ницше есть такое изречение - если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть в тебя. Нечто подобное происходит и с румынскими официальными лицами в Молдове - они так боятся "российского вмешательства в выборы", что сами уже давно забыли, что они, вообще-то, тоже не должны были бы делать те или иные заявления, которые будут расцениваться, как поддержка того или иного кандидата. Да и вообще, в период выборов любые заявления надо делать обдуманно и нейтрально, но Ионицэ забыл об этом.

Что в нашей стране "поддерживает" Румыния, вы и сами прекрасно знаете, и они не считают это зазорными, как и не считают ненормальным делать громкие заявления в прямом эфире без доказательств.

За такие заявления в эфире телеканала ProTV от ведущей Лорены Богзы на излюбленные у фанатиков Санду и унионизма темы "коррупции" и "оффшоров в Багамах" ПСРМ подала на телеканал в суд, и Даниел Ионциэ, посол Румынии в Молдове, поспешил выступить с осуждением. Он настолько уверен в безупречной репутации журналистки (она, дескать, не станет делать непроверенных заявлений), что, не раздумывая, бросился в омут:

- И я тоже удивился, неприятно удивился тому, что иностранные дипломаты и такие компетентные высокоморальные журналисты, как Лорена Богза, страдают от запугивания со стороны политических партий, которые заставляют их молчать, мешая выполнять свою работу согласно демократическим канонам, - заявил Ионицэ, слова которого приводит, конечно же, ProTV.

В таком случае хотелось бы напомнить Ионицэ о том, что одним из незыблемых западных канонов демократии является презумпция невиновности, и, если Богза столь уверена в себе и своих источниках, то ей ведь не составит труда доказать все в суде, не так ли? Так зачем тогда бояться суда? Сходи туда и посрами тех, с кем ведешь борьбу. А Ионицэ хотелось бы попросить не нервничать так, выдавая себя с головой.

Автор: Дан Дудка