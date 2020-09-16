ВВП Молдовы в I полугодии сократился более чем на 7 процентов

ВВП Молдовы в I полугодии 2020 года составил 88 млрд 314 млн леев и сократился на 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Об этом сообщило Национальное бюро статистики, отметив, что, при этом, валовой внутренний продукт во II квартале 2020 г. составил 44 млрд 629 млн леев и уменьшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14%. В то же время, по сравнению с I кварталом 2020 г., ВВП во II квартале с.г. сократился на 7% с учетом сезонных корректировок.

Как отмечают в НБС, более существенный вклад в снижение ВВП в I полугодии 2020 г. внесли следующие виды экономической деятельности:

- оптовая и розничная торговля;

- техобслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

- транспорт и хранение;

- деятельность по размещению и общественному питанию - данный вид деятельности способствовал спаду ВВП на 2,1%, валовая добавленная стоимость (ВДС) сократилась на 10,7%, а вклад в формирование ВВП составил 19%;

- добыча полезных ископаемых;

- обрабатывающая промышленность;

- производство и обеспечение электро - и теплоэнергией, газом, горячей водой;

- кондиционирование воздуха;

- водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы (-1%) – ВДС снизилась на 6,8%, а вклад в формирование ВВП составил 15,1%;

- чистые налоги на продукты (-1,8%) - их объем уменьшился на 12,5%, а удельный вес в ВВП составил 13,4%.

С точки зрения использования ВВП его спад был обусловлен, в основном, сокращением конечного потребления, что способствовало снижению ВВП на 8,8%. Это особенно сказалось на конечном потреблении домашних хозяйств, объем которого снизился на 9,7%. Все это что способствовало снижению ВВП на 8,1%.

В то же время спад ВВП обусловлен снижением валового накопления основного капитала, объем которого сократился на 6,4%, обусловив спад ВВП на 1,7%, сообщает infomarket.md.

Согласно последнему новому прогнозу правительства страны, спад ВВП Молдовы в 2020 г. составит 4,5%. Такое же снижение ВВП нашей страны на этот год прогнозирует МВФ.

Подготовил Михаил Генчу