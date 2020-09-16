Что тебе подарить, человек мой дорогой? (с)

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Общество
Андрей Андреевич Нэстасе представил в ЦИК декларацию о доходах и имуществе.
Выяснилось, что повезло ему с родственниками и друзьями. Они всегда ему что-то дарят.Он отбивается, говорит: Не надо, хватит! Но они все равно сыплют и сыплют!
В основном, недвижимость.
Уважаемая редакция в замешательстве: как много хороших людей крутится вокруг Нэстасе, которому им не жалко последнюю рубаху отдать.
В крайнем случае, земельные участки и пару домов.
@Telegram KP
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