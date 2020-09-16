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Общество
Что тебе подарить, человек мой дорогой? (с)
16.09.2020

Андрей Андреевич Нэстасе представил в ЦИК декларацию о доходах и имуществе.

Выяснилось, что повезло ему с родственниками и друзьями. Они всегда ему что-то дарят.Он отбивается, говорит: Не надо, хватит! Но они все равно сыплют и сыплют!

В основном, недвижимость.

  • В частности, кандидат на пост президента за последние годы получил в дар:
  • 0,18 га земли стоимостью 35 628 леев.
  • три земельных участка - 0,8 га, 0,14 га и 0,15 га общей стоимостью 153 658 леев.
  • четыре здания: одно 20 м2 стоимостью 9628 леев, другое 31 м2 - 19 607 леев и гараж площадью 27 м2 - 13 738 леев. Другой объект площадью 159 м2 стоит 118 864 лея. Все были ему подарены.
  • в качестве подарка в 2010 году Нэстасе получил еще пять построек.
  • квартира и четыре жилых дома.

Уважаемая редакция в замешательстве: как много хороших людей крутится вокруг Нэстасе, которому им не жалко последнюю рубаху отдать.

В крайнем случае, земельные участки и пару домов.

@Telegram KP


 
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