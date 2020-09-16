В Демократической партии Молдовы допускают, что досрочных парламентских выборов в ноябре не будет

В Демократической партии Молдовы допускают, что досрочных парламентских выборов после избрания президента в ноябре не будет.

Почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков предположил, что избранный президент, будь то представитель левых или правых сил, вполне может найти 51 голос в поддержку нового правительства, что и снимет угрозу роспуска парламента.

"Есть вероятность, что досрочных выборов не будет", - пояснил политик, отметив, что сегодня нельзя говорить о нелегитимности законодательного органа, поскольку "нелегитимны те депутаты, которые пришли под одним знаменем, а теперь под другим", а не большинство корпуса законотворцев.

Дьяков считает, что президентская кампания будет скандальной и полной взаимных обвинений и после неё желание переизбрать парламент, то есть продлить политическую нестабильность, значительно поубавится.

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