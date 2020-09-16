Пограничная полиция пресекла незаконный ввоз люксовых автомобилей в Молдову

Проведены обыски и задержаны подозреваемые.

Пресс-служба ведомства сообщает, что на прошлой неделе были проведены 10 обысков (восемь в Кишиневе, два в Оргееве и Анений Ной), в результате которых сотрудники пограничной полиции Молдовы задержали подозреваемых в незаконном провозе люксовых автомобилей и мотоциклов.

В ходе обысков были изъяты фиктивные документы на машины, шесть транспортных средств и мотоцикл, общей стоимостью в 2,5 млн леев.

Вследствие предпринятых оперативных мер выявлено, что с 2015 по 2020 год, группа злоумышленников, в которой состояли граждане Молдовы, Румынии, Италии и Албании, наладила канал поставки люксовых авто по поддельным документам, с фиктивными номерами и таможенными документами.

Помимо автомобилей и мотоциклов, были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, сим-карты, и другие доказательства причастия к вышеперечисленным преступлениям.

Задержанные признали свою вину и предоставили детали. Расследование продолжается для выявления всех обстоятельств преступлений и всех причастных к ним лиц.

Автор: Михаил Генчу