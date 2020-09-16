Как в Кишиневе отметят 200-летие приезда Пушкина

Двухсотлетие приезда Пушкина в Кишинев будут отмечать широко.

Как сообщила координатор Пушкинской аудитории Российского центра науки и культуры в РМ Ольга Батаева, 21 сентября в 10-00 в парке имени Штефана Великого состоится церемония возложения цветов к бюсту великого поэта.

Также в рамках Пушкинской недели в Кишиневе, в здании РЦНК, 21 сентября в 16.00

откроется выставка «Пушкин и семья Романовых», подготовленная Россотрудничеством и Государственным музеем А.С. Пушкина (Москва). Затем состоится вечер, посвященный 5-летию Пушкинской аудитории РЦНК.

22 сентября в 16.00 в РЦНК состоится награждение участников республиканского онлайн-конкурса «Свободная стихиЯ».

23 сентября в 17.00 в РЦНК начнется программа «Встретиться с Вами нам здесь суждено». Это презентация-концерт песенного сборника (авторы - О. Батаева – А. Арсений).

24 сентября в 16.00 в РЦНК начнется презентация альманаха «Персона» (№ 2), подготовленного Международной ассоциацией «PERSONALITATE»

25 сентября в РЦНК, также в 16.00, будет дан старт презентации сборника «В стране, где я забыл тревоги прежних лет», изданного при поддержке РЦНК (составитель – известный российский библиограф В.И. Гульчинский).