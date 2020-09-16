Новая попытка благоустроить два парка столицы

Благоустройство этих двух объектов будет осуществлено в 2021 году, сообщил муниципалитет. Заключено соглашение о сотрудничестве с компаниями и экспертами в области архитектуры и дизайна, они предложат проект модернизации этих зон отдыха при условии сохранения их исторической ценности, передает IPN.

Конкурс проектов модернизации двух парков будет объявлен до конца года. Спецификацию представят на заседании МСК, затем будет отобрана компания, которая реализует проект победителя. Местные власти выделят для этих целей средства из муниципального бюджета, но будут и внешние источники.

Сквер кафедрального собора и парк Штефана чел Маре - памятники архитектуры, охраняемые государством. Центральный парк, старейший объект садово-паркового искусства Молдовы, был заложен в 1818 году, к его развитию приложили руку Александр Бернардацци, Александр Плэмэдялэ, Лазарь Дубиновский. Предыдущий проект реконструкции, предложенный в 2019 году главой агентства инспектирования и реставрации памятников Ионом Штефэницэ и созданный двумя юными выпускницами ТУМ, оказался провальным: его называли «евроремонтом», попыткой «обустройства территории вокруг десятиэтажного курятника», а само ведомство - «агентством ликвидации памятников».

Предлагалось убрать несколько аллей, замостить дорожки гранитом, добавить бордюры, заменить урны и фонари, обустроить газоны, по которым можно будет ходить, и построить два «сухих фонтана». Все в комплексе было воспринято как желание создать «пустырь имени Штефэницэ».

Сейчас парк не располагает к отдыху, растений здесь не прибавляется, цветов и цветущих кустарников почти нет. Специалисты утверждают, что в парке растут более 500 видов растений и что некоторых якобы нет даже в Ботаническом саду, однако за неимением специалистов инвентаризация давно не проводилась.

Поверить в это трудно, парк выглядит бедным и неухоженным. Новый проект нужно создавать с учетом изменения климата, высаживать засухоустойчивые многолетники, выдерживающие проблемный, истощенный грунт. Буквально преобразить парки способны барбарис и бересклет, можжевельник и гибискус, ирисы, флоксы, эхинацея, шток-розы, мальва, молодило, лаванда, декоративный лук, тимьян. В тренде - эффектно смотрящиеся засухоустойчивые травы. В такой атмосфере старые парки заиграют новыми красками.

Марина ОРЛОВА