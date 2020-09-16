Бывший Премьер-министр после ухода из Правительства разрабатывает несколько проектов...

В интервью порталу ТРИБУНА бывший Премьер-министр Кирилл Габурич, экс-министр Экономики и Инфраструктуры, рассказал о том, чем он занимается после ухода из государственного сектора, о своих увлечениях, об экономическом кризисе и о том, как следует его пережить, какие, по его мнению, приоритетные для страны вопросы и как часто он не согласен с решениями властей.

Т.: Господин Габурич, вы были Премьер-министром, министром Экономики и Инфраструктуры. Дважды входили и выходили из состава Правительства – каково уходить из Правительства? Какова жизнь после Правительства?

К.Г.: Я думаю, что все уходят по-разному. Я не классический государственный служащий, и провел в государственных учреждениях небольшую часть жизни. Я не зависим от правительственных учреждений, и деятельность в Исполнительной власти не самая подходящая для моей натуры. Перед Правительством стоят горы сложных проблем. Ожидания от него высоки, и люди хотят решений уже сегодня.

Министрам приходится иметь дело с большим количеством проблем, таких как: небольшие команды, очень ограниченный бюджет и необходимость следовать сложным процедурам, которые часто затрудняют процесс принятия решений. Если мы добавим сюда бесконечную политическую напряженность, то мы немного поймём, насколько непроста деятельность в правительстве.

Я упомянул эти детали, чтобы дать понять, что уйти из Правительства было просто – я вернулся в бизнес-среду, где чувствую себя более комфортно.

Т.: Не могу не спросить – а почему Вы тогда согласились войти в Правительство?

Ч. Г.: В обоих случаях, прежде чем принять предложение о вхождении в Правительство, я выделил время чтобы его обдумать. Я согласился после того, как решил, что стоит попробовать что-то изменить. Находясь вне Правительства, как и любой другой человек, я получаю представление о решениях Правительства и его эффективности. О тех, кто работает, с одной стороны, легко судить. Эти рассуждения заставили меня согласиться.

В бизнесе каждое решение – это попытка, которую благодаря совместной работе мы превращаем в достижение. Очевидно, хорошо продуманная попытка. Также бизнес учит нас брать на себя ответственность и понимать, что каждая неудачная попытка – это шаг к успеху.

Кристина Пендя