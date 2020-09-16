Версия: Михалко организовал на ЛДПМ и «ДА» предвыборный харрасмент

ЕС хочет, чтобы партии Влада Филата и Андрея Нэстасе отступились от выборов президента. Об этом написал на своем телеграм-канале депутат парламента, политолог Богдан Цырдя.

– Как сообщили нам авторитетные источники из ЛДПМ и платформы ДА, посол ЕС Петер Михалко оказывает огромное давление на эти две партии, требуя снять своих кандидатов с выборов в пользу Майи Санду. Ранее в офис этих партий пришло письмо от лидера Европейской Народной Партии, где у них требуют фактически то же самое. Евростандарты, они такие. Как и евродемократия, - написал Цырдя.

Подготовил Михаил Генчу