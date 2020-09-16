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Скажем спасибо Штефану Фюле?
16.09.2020

Никогда такого не было, и вдруг опять. Однако я хочу написать совсем о другом. Многие молдавские граждане помнят, что происходило в политической жизни страны весной 2013 года. 

После падения правительства Филата резко усилилось и без того мощное влияние Плахотнюка. 

Противостоять ему могли только две политические силы: либеральные демократы и коммунисты. "Зеленые" были тогда ведущей правой политической силой, а "красные" были еще очень сильны. 

Вместе у них в Парламенте было конституционное большинство, что позволяло им достаточно быстро нейтрализовать Конституционный суд, который уже тогда находился под контролем Плахотнюка, и освободить другие захваченные госинституты. 

В конце апреля-начале мая 2013 года "арбузная коалиция" (зеленое снаружи, красное внутри) стояла в одном шаге от революционной и спасительной для страны нейтрализации Плахотнюка. Фактически тогда была первая попытка создания право-левой антиолигархической коалиции, которая стала реальностью лишь в июне 2019 года. 

Но что же произошло в 2013-м? 

Некто Штефан Фюле, европейский комиссар, прямо и грубо вмешался в процесс, позвонил Филату и угрожал замораживанием европейского финансирования, если он, Филат, "посмеет" создать "коммунистический альянс". Мне тогда и потом многие люди подтвердили эту информацию.

В итоге "арбузная коалиция" не состоялась, Плахотнюк протащил Лянкэ на пост премьер-министра, дальше произошла позорная концессия аэропорта, захват "Банка де Економий", а через год - еще более позорная кража миллиарда. 

Молдова потеряла еще шесть лет из-за этих самозваных "европейских" правителей-клептократов.
Скажем спасибо Штефану Фюле? 

@Telegram BP


 
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