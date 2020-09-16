Никогда такого не было, и вдруг опять. Однако я хочу написать совсем о другом. Многие молдавские граждане помнят, что происходило в политической жизни страны весной 2013 года.

После падения правительства Филата резко усилилось и без того мощное влияние Плахотнюка.

Противостоять ему могли только две политические силы: либеральные демократы и коммунисты. "Зеленые" были тогда ведущей правой политической силой, а "красные" были еще очень сильны.

Вместе у них в Парламенте было конституционное большинство, что позволяло им достаточно быстро нейтрализовать Конституционный суд, который уже тогда находился под контролем Плахотнюка, и освободить другие захваченные госинституты.

В конце апреля-начале мая 2013 года "арбузная коалиция" (зеленое снаружи, красное внутри) стояла в одном шаге от революционной и спасительной для страны нейтрализации Плахотнюка. Фактически тогда была первая попытка создания право-левой антиолигархической коалиции, которая стала реальностью лишь в июне 2019 года.

Но что же произошло в 2013-м?

Некто Штефан Фюле, европейский комиссар, прямо и грубо вмешался в процесс, позвонил Филату и угрожал замораживанием европейского финансирования, если он, Филат, "посмеет" создать "коммунистический альянс". Мне тогда и потом многие люди подтвердили эту информацию.

В итоге "арбузная коалиция" не состоялась, Плахотнюк протащил Лянкэ на пост премьер-министра, дальше произошла позорная концессия аэропорта, захват "Банка де Економий", а через год - еще более позорная кража миллиарда.

Молдова потеряла еще шесть лет из-за этих самозваных "европейских" правителей-клептократов.

Скажем спасибо Штефану Фюле?

@Telegram BP