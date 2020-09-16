Избиратели в России - пришла пора определить судьбу страны

Лишь 10% от граждан Молдовы в России предварительно зарегистрировались для участия в выборах.

Остальные 90% - в странах ЕС. К сожалению, наши соотечественники в России пока медленно регистрируются для участия в выборах президента Молдовы. Сегодня это можно сделать, завтра уже будет поздно.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии, 52 тысячи молдавских граждан за рубежом зарегистрировались для участия в выборах.

Больше всего обращений отмечено в Италии – свыше 10 тысяч, Великобритании – около 8 тысяч Российской Федерации – свыше 5800, а в Германии – свыше 5 тысяч.

Ранее ЦИК разработал проект решения об организации участков для голосования на президентских выборах от 1 ноября 2020 года.

Предлагается открыть 200 участков для голосования вне пределов страны, сообщает «Комсомольская правда».

Подготовил Михаил Генчу