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Экономика
Вместо повышения пенсий – одноразовое пособие
16.09.2020

     Пенсионеров пытаются купить на те 700 леев, которые Додон обещал на Пасху в прошлом году, потом на Рождество, а теперь – на выборы. Правда, теперь обещают уже не 700, а 900 леев. Но это единовременная помощь. Власти специально решили выдавать это единовременное пособие в размере 700, а сейчас уже и 900 леев, чтобы создать у людей иллюзию, что они получат 13-ю пенсию. Это манипуляция. Додон пообещал им 700 леев на праздники, а теперь бросает эти суммы во время избирательной кампании… Они обманывают людей.

     При этом 73% пенсионеров в Республике Молдова живут с доходами ниже прожиточного минимума, а депутаты, министры, прокуроры, судьи, банкиры получают пенсии в сотни тысяч леев. В 2017 году Игорь Додон пообещал двойную индексацию пенсий, на 20%, для людей с пенсией менее 2000 леев.

После февраля 2020 г. Додон и ПСРМ изменили арифметику игры: с 1 апреля 2020 года правительство Кику проиндексировало пенсии всего на 4,8%, а с 1 октября планирует еще меньше: на 1,07%. И это в условиях недавнего роста цен и тех, которые последуют из-за летней и осенней засухи.

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