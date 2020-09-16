Поздравляем вас, госпожа соврамши: Развеян миф Майи Санду о фальсфикации президентских выборов в Молдове

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Подтасовка результатов выборов лишь плод воображения лидера "Пас".
Тирасполь намерен продлить до 1 декабря период, во время которого въезд и выезд из региона будут максимально ограничены.
Проект нормативного акта опубликован на странице лидера самопровозглашённой приднестровской администрации Вадима Красносельского. После одобрения он вступит в силу. Напомним, что с началом пандемии доступ в приднестровский регион строго лимитирован и осуществляется строго на основании специальных пропусков.
Продление до 1 декабря периода, во время которого Приднестровье практически изолировано, разрушает миф Майи Санду о предполагаемой подтасовке результатов выборов с помощью голосов жителей восточного региона страны.
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