Миллионер Канду имеет десятки счетов в банках и долги перед беглым Плахотнюком

«Миллионер из трущоб» живет на одну зарплату. Кандидат в президенты от парламентской фракции «Pro Moldova» представил в Центризбирком декларацию об имуществе за 2018-2019 годы.

Согласно документу, его единственным источником дохода осталась депутатская зарплата, и у него остались долги перед бывшим коллегой по партии и родственником Владимиром Плахотнюком.

Несмотря на падение правящего режима ДПМ, в 2019 году Андриан Канду прикупил немного недвижимости:

- квартиру в центре столицы общей площадью в 234 кв.м, стоимостью в 4,7 млн леев,

- нежилое здание площадью 134 кв. м за 1,1 млн леев,

- два гаража площадью 23 кв. м за 200 тыс. леев каждый.

Он пользуется бесплатно квартирой в 234 кв.м, которую ему по-родственному предоставил тот же самый беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Плюс, однажды ему сильно «свезло» и всего за 1 000 леев он купил 30% от квартиры общей площадью в 61 кв.м.

В его владении находится роскошный автомобиль Lexus RX450 2010 года стоимостью 561 тыс. леев, почему-то зарегистрированный в Чехии. Судьба не обделила политика, поэтому в декларации упоминаются четыре пары люксовых брендовых часов, полученные в дар от близких и друзей.

В 2019 году его доход от депутатской деятельности составил 167 тыс. леев и пособия в размере 60 тыс. леев. В другой декларации за 2019 год, Канду указал, что получил в качестве зарплаты 43 756 леев.

В общей сложности на имя Андриана Канду открыто 18 банковских счетов, среди которых и румынские, и чешские банки. На этих счетах политик хранит около двух миллионов леев.

Автор: Михаил Генчу