«Я тебе верил, а ты...»: пес не хочет видеть хозяйку после визита к ветеринару (См. Видео)

В конце июля хозяйка двухлетнего пса Фрица — Брет Мортимер — впервые отвезла питомца к ветеринару на чистку зубов. По словам девушки, она никогда не задумывалась об этой процедуре, но когда узнала, что некоторые болезни ротовой полости могут иметь серьезные последствия для здоровья собаки, решила попробовать.

Фриц — очень жизнерадостный и ласковый пес. Он любит бегать, играть и нежиться рядом с хозяйкой, которую любит от всей души. Но в тот день ему было не до шуток. Визит к врачу собаке совсем не понравился — и, конечно, крайней оказалась Брет.

После процедуры обиженный питомец отказывался даже взглянуть на хозяйку. В машине девушка ласковым разговором пыталась привлечь внимание собаки, но Фриц был непреклонен. Он смотрел в окно, полностью игнорирую увещевания Брет. Происходящее девушка сняла на видео:

«Случилось нечто неприятное, и Фриц решил, что виновата я, — вспоминает Брет. — Не думаю, что он злился, он был скорее разочарован». При этом саму хозяйку ситуация скорее позабавила. Конечно, ей было немного не по себе от реакции питомца, но вины она не чувствовала, ведь действовала исключительно во благо любимого пса.

Видео с обиженным Фрицем девушка опубликовала в сети Twitter. Ролик сразу же привлек внимание пользователей. Его просмотрели более 2,4 миллионов человек, и многие из них оставили под постом комментарии. Большинство пользователей признались, что смеялись от души, глядя на насупленную мордочку Фрица. А некоторые девушки отметили, что выглядят ровно так же, когда злятся на своих парней и мужей.