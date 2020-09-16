26-летний зек представлялся олигархом и вымогал интимные фото у наивных женщин

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Технологии
Хитрому вымогателю исполнилось 26 лет. Молодого человека подозревают в шантаже женщин, с которыми он знакомился в соцсетях и хитрыми манипуляциями получал от жертв снимки интимного характера.
Представляясь успешным бизнесменом, он располагал к себе женщин, после чего шантажировал их, угрожая опубликовать постыдные фотографии, если ему не выплатят требуемую сумму денег.
Подозреваемый отбывает 5 лет тюремного срока в Липканской тюрьме в Бричанском районе. Его 37-летний сообщник, который взял на себя работу курьером, также является уроженцем Бричан.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось проследить схему, по которой работали подельники.
26-летний арестант создал в соцсети Одноклассники фальшивый аккаунт, с которого знакомился с потенциальными жертвами, общаясь посредством телефона, который хранил у себя в камере незаконно.
Одна из его жертв возрасте 28 лет обратилась в полицию в начале августа с жалобой на то, что ее сетевой знакомый требует 10 тыс. леев взамен фотографий интимного характера.
В результате оперативных мер было установлено, кто мог быть тем самым шантажистом, и 15 сентября в камере заключенного был проведен тщательный обыск - были найдены доказательства его участия в данном правонарушении.
Также был задержан его подельник, который сейчас находится в предварительном аресте сроком на 72 часа.
По факту вымогательства было инициировано уголовное расследование для установления всех деталей и причастных к преступлению.
Если суд признает подозреваемых виновными, им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы и штраф от 1 850 до 2 350 условных единиц.
Автор: Михаил Генчу
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