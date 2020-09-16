26-летний зек представлялся олигархом и вымогал интимные фото у наивных женщин

Хитрому вымогателю исполнилось 26 лет. Молодого человека подозревают в шантаже женщин, с которыми он знакомился в соцсетях и хитрыми манипуляциями получал от жертв снимки интимного характера.

Представляясь успешным бизнесменом, он располагал к себе женщин, после чего шантажировал их, угрожая опубликовать постыдные фотографии, если ему не выплатят требуемую сумму денег.

Подозреваемый отбывает 5 лет тюремного срока в Липканской тюрьме в Бричанском районе. Его 37-летний сообщник, который взял на себя работу курьером, также является уроженцем Бричан.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось проследить схему, по которой работали подельники.

26-летний арестант создал в соцсети Одноклассники фальшивый аккаунт, с которого знакомился с потенциальными жертвами, общаясь посредством телефона, который хранил у себя в камере незаконно.

Одна из его жертв возрасте 28 лет обратилась в полицию в начале августа с жалобой на то, что ее сетевой знакомый требует 10 тыс. леев взамен фотографий интимного характера.

В результате оперативных мер было установлено, кто мог быть тем самым шантажистом, и 15 сентября в камере заключенного был проведен тщательный обыск - были найдены доказательства его участия в данном правонарушении.

Также был задержан его подельник, который сейчас находится в предварительном аресте сроком на 72 часа.

По факту вымогательства было инициировано уголовное расследование для установления всех деталей и причастных к преступлению.

Если суд признает подозреваемых виновными, им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы и штраф от 1 850 до 2 350 условных единиц.

Автор: Михаил Генчу