Комментарий Адриана Северина, что у нас в Молдове долгие годы сходит за "европейский курс".

Экс-министр иностранных дел Румынии Адриан Северин своим комментарием сейчас просто вылил ушат холодной воды на то, что у нас в Молдове долгие годы сходит за "европейский курс".

"Европейский союз не готов принять Молдову. А если его представители заявляют что-то другое, то они хотят скрыть правду и делают это намеренно. Более того, ЕС не был подготовлен к приему даже Румынии, Венгрии и Польши, что уже говорить о Молдове", — заявил Северин в комментарии Sputnik.

По мнению бывшего главы румынской дипломатии, Молдове не следует "выбирать между Западом и Востоком и не нужно закрывать двери на российский рынок".

"Я не понимаю, почему не должно быть конструктивных экономических отношений с Россией и доступа на ее рынок или других соседних стран", — сказал Северин.

Мы тоже не понимаем. Этого вообще никто в здравом уме не способен понять.

@rusputnikmd