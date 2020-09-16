16 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Смотрим прямую трансляцию презентации четвертого сезона "Ты супер!"
16.09.2020

Смотрим прямую трансляцию презентации четвертого сезона "Ты супер!" на главной сцене детского вокального проекта! Звездные члены жюри — Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Игорь Крутой и Елка — о первом съемочном дне конкурса.

В пресс-конференции принимают участие генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

Международный вокальный конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" дает шанс талантливым ребятам, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. В новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. 

Молдову в этом году представляет Анастасия Лисовая.

Юная Настя из Молдавии очаровала всех веселым номером и спела дуэтом с Александром Олешко

@rusputnikmd


 
Количество просмотров:
67
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.