Смотрим прямую трансляцию презентации четвертого сезона "Ты супер!" на главной сцене детского вокального проекта! Звездные члены жюри — Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Игорь Крутой и Елка — о первом съемочном дне конкурса.

В пресс-конференции принимают участие генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

Международный вокальный конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" дает шанс талантливым ребятам, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. В новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии.

Молдову в этом году представляет Анастасия Лисовая.

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