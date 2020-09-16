В Молдове подтвердились новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 16 сентября, за последние 24 часа подтвердились 627 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 44361 человек.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

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За период пандемии в Молдове коронавирусом переболели 5 072 специалиста системы здравоохранения.

Из них 1 362 врача, 2 183 медицинских ассистента, 893 санитара и 634 человека вспомогательного персонала. 34 специалиста по данным Минздрава скончались.

На сегодняшний день болеют 13,8 из каждой сотни врачей, 9,9 из каждой сотни медицинских ассистентов, 8,6 из каждой сотни санитаров, 6,3 из каждой сотни вспомогательного персонала.

За время эпидемии COVID-19 в республике медицинскому персоналу сделали 17 145 тестов на наличие вируса.

Автор: Михаил Генчу