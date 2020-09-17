Улицу Тигина в Кишиневе ждет капитальная реконструкция

Примэрия запускает тендер на проведение капитального ремонта улицы Тигина в Кишиневе.

Об этом сообщил в социальной сети генпримар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что этот проект тянется с 2015 года. Была проделана огромная работа, чтобы начать его реализацию. Первым шагом стала замена инженерных сетей на всей улице.

- Примэрия Кишинева поставила своей целью проведение восстановительных работ в центральной части города.

В настоящее время мы запускаем тендер на проведение работ по ремонту улицы и тротуаров, созданию парковочных мест и модернизации системы общественного освещения на улице Тигина, после чего вскоре будет объявлен и тендер на ремонт улицы 31 Августа 1989 года, - сообщил Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Общая площадь поверхности улицы Тигина составляет 35 362 м², из них:

- проезжая часть – 12 900 м²;

- тротуары – 17 470 м².

Финансирование проекта реконструкции улицы Тигина осуществляется ЕБРР и ЕИБ в рамках секторального проекта городских дорог, пакет II.

- Плохое состояние дорог – одно из самых серьезных препятствий для экономического и социального развития муниципия. Поэтому в настоящее время развитие дорожной сети является для нас приоритетом. Работы включают реконструкцию дорожек, обустройство парковок и модернизацию уличного освещения.

Реализация этого проекта приведет к улучшению состояния и качества дорожной сети Кишинева, - отметил Ион Чебан.