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Экономика
Молдавский дипломат Тудор Ульяновски может возглавить ВТО
17.09.2020

Недавно руководитель организации досрочно подал в отставку. Тудор Ульяновский может стать главой Всемирной Торговой Организации, место руководителя ВТО освободилось в связи с досрочной отставкой прежнего главы, бразильца Роберту Азеведу. На освободившуюся должность претендуют трое, среди них и наш соотечественник.

- Я уверен, что ВТО — абсолютно необходимая организация, и сейчас она важна как никогда. Организация играет и будет играть огромную роль в устранении негативных последствий пандемии COVID-19 на мировую экономику, - заявил Ульяновский в интервью телеканалу CNN.

В недавнем прошлом Ульяновский был постоянным представителем Молдовы в ООН, потом, в 2017-м году, он возглавил Комитет по платежному балансу. В настоящий момент Ульяновский занимает также должность вице-президента компании со штаб-квартирой в Канаде, работающей в области устойчивой энергетики.

Автор: Михаил Генчу


 
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